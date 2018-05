Muralha vê Flamengo 'mais forte' após brigar pelo título e prevê evolução

A temporada 2016 não acabará da forma que o torcedor flamenguista queria, mas o fato de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro pela primeira vez depois de tanto tempo merece ser exaltado. Pelo menos foi o que avaliou o goleiro Alex Muralha. Nesta terça-feira, ele elogiou a campanha da equipe e prometeu um elenco ainda mais preparado para o ano que vem.

"Estamos focados aqui ainda (em 2016), mas esse ano foi bom para servir de aprendizado. Estamos garantidos na Libertadores, vamos estar mais fortes e acostumados. Estaremos fortes nas competições e disputando títulos", garantiu. "Demos o nosso melhor, fizemos o possível pelo titulo, mas infelizmente não dá mais. Mas o Flamengo brigando por titulo, foi melhor que nos últimos anos."

O campeonato do Flamengo viveu seu auge na briga direta com o Palmeiras pela liderança, mas o péssimo retrospecto recente culminou no fim das chances de ser campeão após o empate por 2 a 2 com o Coritiba, no último domingo. Mesmo assim, Muralha celebrou a euforia rubro-negra que tomou conta da competição nos últimos meses, com direito ao "cheirinho de hepta".

"Essa situação, que a torcida carinhosamente fez para nós, foi uma coisa que fortaleceu bastante, nos estimulou e incentivou mais em busca do título. Vamos sempre ter esse 'cheirinho' como objetivo de sempre dar nosso melhor, de sempre ir em busca dos nossos objetivos. Tomara que ano que vem continue esse cheirinho aí e vamos lutar por tudo que a gente disputar", afirmou.

Na terceira colocação, o Flamengo tem 67 pontos, um atrás do Santos, justamente seu adversário no domingo que vem, no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. "Vamos fazer o melhor para sair com a vitória e fechar bem esse ano, que foi excelente para nós. Fizemos o possível em busca desse título, agora vamos lutar em busca do segundo lugar", comentou o goleiro.