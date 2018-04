Muricy admite reforma no elenco do Santos após vice no Paulistão

SANTOS - O vice-campeonato paulista, após o empate por 1 a 1 com o Corinthians no domingo, na Vila Belmiro, deve causar transformações no Santos. A principal delas deverá acontecer no elenco. O técnico Muricy Ramalho não escondeu que alguns jogadores provavelmente deixarão o clube, enquanto outros serão contratados para o Brasileirão. O nome mais forte do momento é o do atacante Willian José, que já havia ficado perto do acerto no começo do ano, quando acabou indo para o Grêmio.

"Sobre o Willian José, disseram que estava contratado e não adianta a gente falar, opinar, porque não chegou. E a chegada de jogadores é uma coisa natural. Não sabemos quem vamos perder e quem vai vir. Temos que ser fortes no Brasileiro. E para se jogar um campeonato importante é necessário ter um plantel. Vamos sentar e ver o que vamos fazer", comentou.

Se alguns reforços serão contratados, é iminente a saída de alguns jogadores. Além de Neymar, que estaria de partida para a Europa já na janela para transferências do meio do ano, outros nomes podem deixar o clube, como o atacante André, que vem recebendo críticas da torcida e interessaria ao Vasco.

"Tem diversos jogadores assediados. É normal isso em todas as janelas. Vai acontecer com todos os times. Sempre que se abre a janela, tem um movimento aqui no Brasil. Não só no Santos, como em outros clubes. É uma coisa natural. A gente não sabe quais são os jogadores, mas há vários", disse Muricy.

Sem pensar nestas questões, o técnico santista pediu que a equipe volte as atenções rapidamente para o Campeonato Brasileiro, pelo qual estreia no próximo domingo, diante do Flamengo, em Brasília. Antes, no entanto, haverá o confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil diante do Joinville, nesta quarta, na Vila Belmiro - a ida foi 1 a 0 para o Santos.

"A gente tem que sentar agora para ver o resto do ano. Temos Brasileiro e a Copa do Brasil. E a gente já tem um jogo na quarta-feira. Para quarta, não deve mudar nada. E temos que começar a pensar no Brasileiro, que é longo e precisamos ver se temos que reforçar o time ou não. É conversar com diretoria", apontou Muricy.