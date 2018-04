Muricy admite São Paulo abaixo do esperado após vitória

Ganhar do San Lorenzo por 1 a 0 no Morumbi deu alívio ao São Paulo na Libertadores, mas não satisfez o técnico Muricy Ramalho. Após a vitória nesta quarta-feira, o treinador admitiu que o rendimento em campo está abaixo do esperado e caso a equipe sonhe em ir longe no torneio, vai precisar evoluir bastante para não voltar a sofrer, como diante dos argentinos, quando o gol só saiu no fim.

"A gente tem consciência que não estamos jogando bem. Temos que melhorar e voltar a jogar o que jogamos no ano passado", explicou o técnico. Em 2014 o São Paulo terminou o Brasileirão em segundo lugar e chegou às semifinais da Sul-Americana liderado por Kaká, que segundo Muricy Ramalho se destacava principalmente pela figura de líder dentro de campo, algo que inexiste na equipe atual.

O técnico ainda conteve qualquer otimismo por ter vencido o atual campeão da Libertadores. "Tivemos uma vitória merecida, mas para atingir o nível de ganhar essa competição ainda precisamos melhorar muito", explicou. A vitória deixou o São Paulo com seis pontos e como vice-líder isolado do Grupo 2, que é liderado pelo Corinthians, que tem nove pontos e 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas.

Muricy ainda destacou que a vitória também o ajuda a amenizar os problemas nos bastidores do clube e serve como remédio para as derrotas sofridas para o Corinthians. "Estávamos em uma situação difícil e incômoda. Às vezes uma derrota para o rival é complicada, mas conseguimos sair dessa", comentou.