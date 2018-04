Muricy afirma que Palmeiras errou muito contra o Vitória

Dos males, o menor. Assim o técnico Muricy Ramalho definiu a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Vitória, no Estádio do Barradão, pela 24.ª rodada. O time ficou à beira de perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Internacional, mas foi beneficiado com o revés do adversário direto na briga pelo título.

Com os resultados, o Palmeiras segue na primeira colocação com 44 pontos, seguido por Internacional e São Paulo, ambos com um a menos.

"O campeonato está muito parelho. Acontece isso", disse Muricy Ramalho. "Mas esse foi um dia em que a gente errou demais. Tivemos chance para matar o jogo e tivemos que contar com a sorte [para seguir na liderança]", completou.

Para Muricy, o Vitória foi superior e soube aproveitar as chances que teve durante o jogo. O técnico disse que seu time esteve irreconhecível na maior parte do jogo, a todo instante permitindo o contra-ataque dos donos da casa.

"Foram erros que a equipe não comete. Estávamos atacando e tomamos o gol", lamentou o técnico. "O importante é estar em primeiro lugar para manter o moral elevado no elenco".

Na 25.ª rodada, será a vez de o Palmeiras enfrentar o adversário que o ajudou neste domingo. Na quarta-feira, 23, o time vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro.