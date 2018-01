Muricy agradece convite do São Paulo O técnico Muricy Ramalho admitiu ter conversado com a diretoria do São Paulo nos últimos dias, mas adiantou que vai continuar no Internacional. A revelação de Muricy foi a surpresa do final do treino no Beira-Rio, nesta segunda-feira. Até então o técnico se recusava a falar no assunto. "Antes era especulação", justificou. "Agora houve uma conversa", contou, ressaltando que agradeceu o convite, mas preferiu cumprir o contrato que tem com o clube gaúcho até o final do ano. Muricy ressaltou ainda que costuma ir até o fim em seus projetos. No caso do Internacional, a missão é revelar jogadores e formar um time jovem e competitivo, inclusive com peças de reposição para as inevitáveis saídas. O procurador do técnico, Márcio Rivelino, afirmou à Rádio Gaúcha que, dentro da linha que estabeleceu, Muricy pode até recusar propostas muito boas. O raciocínio é que fazendo um bom trabalho sem romper compromissos o técnico vai receber convites "irrecusáveis" ao final dos contratos que cumprir. Apesar de ter transmitido a certeza de que fica no Sul, Muricy vai se reunir com a diretoria do Internacional para oficializar algumas coisas que não estão escritas no contrato. E promete divulgar sua posição, com uma nota escrita, nesta terça-feira ou quarta-feira, em que agradecerá publicamente o interesse do São Paulo, com a intenção de manter aberto o caminho que um dia, espera, o levará de volta ao Morumbi.