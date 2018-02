Muricy ainda espera por mais reforços para a temporada O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, espera a chegada de ?quatro ou cinco jogadores? para conseguir respirar um pouco mais aliviado nesse início de temporada. O Paulistão mal começou e ele já é obrigado a dosar o ritmo e alertar o elenco para que as coisas não se compliquem para o time ao longo da competição. Além do risco de não contra com o atacante Thiago no banco de reservas no jogo contra o Rio Claro, no domingo, o lateral-direito Ilsinho deverá ficar mais duas semanas de molho por conta de uma lesão muscular. ?Para poupar, eu ainda tenho algumas alternativas, mas a longo prazo fica complicado?, admite o treinador, que ainda tem os atacantes Leandro e Aloísio pendurados com dois cartões amarelos. A situação de Muricy pode começar a melhorar na próxima semana. O treinador pode ganhar de uma só vez três reforços - entre eles, Mineiro. ?Ele tem muito crédito aqui para fazer o que está fazendo. É preciso ter calma?, diz o técnico. O volante Fábio Santos, do Cruzeiro, segue na mira da diretoria. O último pode ser um atacante. Outra solução para Muricy Ramalho vem das categorias de base. O zagueiro Breno e o meia Sérgio Mota, da equipe de juniores que foi vice-campeã da Copa São Paulo, podem ganhar uma chance no elenco profissional em breve. O técnico gostou do que viu, principalmente desses dois jogadores. ?Lançar jogador não é assim tão fácil como pensam. É preciso ter calma, sem muita empolgação?, afirmou o técnico são-paulino. ?O Breno, por exemplo, já fez alguns treinos com a gente. Ele tem um bom porte físico, mas vacila em alguns momentos. Isso é típico de jogador juvenil?. Amistoso na Índia Neste sábado, em Siliguri, a equipe C do São Paulo venceu o East Bengals por 3 a 0, com gols de Carlinhos no primeito tempo, e Paulo Matos e Jean no segundo. Esse foi o primeiro de uma série de cinco amistosos que o time comandado pelo técnico Silva fará na Índia. As outras partidas serão disputadas na quarta-feira (31), domingo (4), quarta-feira (7) e novamente no domingo (11). O retorno está previsto para o dia 13. *Atualizado às 13h30 deste sábado (dia 27)