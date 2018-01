Muricy ainda faz mistério no Inter O técnico Muricy Ramalho só vai definir o esquema que o Internacional usará contra o Fluminense pouco antes da partida deste domingo, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do mistério, o treinador colorado antecipou pelo menos uma mudança no time. O meia-armador Fernandão vai se transformar em atacante, formando dupla com Gustavo, no lugar de Diego, e deixando sua vaga no meio-campo aberta para a entrada de Ricardinho. Além disso, o volante Perdigão volta ao time depois de cumprir suspensão automática. O clube gaúcho tem 13 pontos. Com uma vitória combinada com tropeços do Juventude, Ponte Preta e Santos pode terminar a rodada como segundo colocado, com 16 pontos.