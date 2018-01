Muricy aposta em seu conhecimento sobre o Internacional Na próxima quarta-feira, o técnico Muricy Ramalho vai reencontrar no Estádio do Morumbi, na primeira partida da final da Libertadores, os jogadores do Internacional, clube pelo qual treinou no último ano, conquistando o vice-campeonato Brasileiro. Por esse motivo, o treinador espera que seu "conhecimento" sobre os rivais contribua para um resultado positivo. "Quem conhece futebol já imaginava desde o início do ano que as duas equipes provavelmente chegariam na decisão da Libertadores e tinham grandes chances de ficar entre os primeiros no Brasileirão. Ambas possuem conjunto e estão repetindo a mesma base dos últimos anos. Esse é o resultado que podemos ver em campo", contou o treinador. Apesar de saber como funciona o estilo de jogo do Internacional, Muricy acha que o título da Libertadores será decidido nos detalhes. "Pode ser num drible, num chute, ou num lance. Temos de estar conscientes de que estamos enfrentando uma equipe forte, mas também temos de chegar ao nosso grande objetivo desta temporada (o título da Libertadores)", explicou. Já o goleiro Rogério Ceni tem boas recordações contra o Internacional, pois foi numa partida contra os gaúchos, em 2000, que o jogador marcou (cobrando falta) o milésimo gol do São Paulo na história do Brasileirão. "Esse jogo foi muito importante para mim, pois entrei na história da competição. Entretanto, tudo são números e o que vale é o que vai acontecer nos próximos 180 minutos. Nunca fomos eliminados da Libertadores por um clube brasileiro, mas isso é passado". "É uma final justa, com as duas equipes que mostraram o melhor futebol ao longo da competição. A Libertadores está ficando mais difícil a cada ano que passa. Nesta edição pegamos uma chave complicada, onde outro membro do nosso grupo na primeira fase conseguiu chegar à semifinal (Chivas)", completou o goleiro. A diretoria do São Paulo espera que todos os ingressos para a final acabem ainda nessa segunda-feira. Para essa partida, foram colocados à venda mais de 71 mil bilhetes. O São Paulo busca o tetracampeonato da Libertadores, enquanto o Inter quer o seu primeiro título.