Muricy atribui empate à expulsão de zagueiro Ao contrário da torcida palmeirense, o técnico Muricy Ramalho aprovou a atuação dos seus jogadores no empate por 3 a 3 com o Ituano, neste domingo, no Palestra Itália, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas levou dois gols nos minutos finais da partida.