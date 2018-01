Muricy avisa: não sai do Internacional O técnico Muricy Ramalho, do Internacional, admitiu ter recebido proposta "boa e vantajosa" do Palmeiras, mas avisou que não vai sair do clube gaúcho. "Tenho compromisso e vou cumprir", repetiu diversas vezes, durante a tarde desta terça-feira, ao atender jornalistas interessados em saber se a transferência para São Paulo iria acontecer. Os dirigentes do Internacional fizeram discurso semelhante. "Ele tem contrato até o final do ano e não vamos liberá-lo", disse o presidente Fernando Carvalho ao sair de uma reunião na CBF, no Rio de Janeiro. "Conhecendo o Muricy, sabemos que ele vai continuar conosco." A convicção de Carvalho nasce de outras atitudes tomadas pelo técnico em situações semelhantes. A última foi em dezembro. Sondado pelo Santos, depois de Vanderlei Luxemburgo ir para o Real Madrid, Muricy preferiu ficar no Beira-Rio. O motivo não era o contrato, que não estava assinado, mas a promessa feita ao Internacional uma semana antes. ?Futebol não é só a parte financeira, tem a palavra", justificou naqueles dias. Ao terminar o treino desta terça-feira, Muricy só falou no assunto por insistência dos repórteres. Explicou que não gosta de comentar os convites que recebe porque não é de fazer propaganda pessoal e nem de tirar proveito para pedir aumento. O técnico parece não trocar suas convicções por nada. Além de melhor salário e possibilidade de disputar a Libertadores, a transferência para o Palmeiras deixaria o técnico perto de sua família, em São Paulo, algo que ele deseja desde que chegou a Porto Alegre pela primeira vez, em 2003, e que só conseguiu durante o curto período em que treinou o São Caetano, em 2004.