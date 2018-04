Muricy chega e já comanda treino Nove meses depois de deixar o Internacional, o técnico Muricy Ramalho está de volta ao Beira-Rio, com a missão de levar o clube gaúcho de novo a uma posição honrosa no Campeonato Brasileiro, como o sexto lugar obtido em 2003. Ele foi apresentado nesta quinta-feira aos jogadores, um dia depois da demissão de Joel Santana, que não resistiu à série de derrotas que deixou o Inter no 15º lugar da competição. Muricy não perdeu tempo e já comandou um treino para o jogo decisivo que irá fazer logo na estréia, neste sábado, quando o Inter precisa ganhar do Figueirense para passar à segunda fase da Copa Sul-Americana. Ao contrário do ano passado, quando teve tempo de moldar o time à sua maneira, Muricy herda uma equipe confusa e cabisbaixa, sem Daniel Carvalho e Nilmar, os principais responsáveis pela boa campanha de 2003. O técnico chegou a Porto Alegre dizendo que preferiu o Internacional, apesar de ter propostas de outros grandes clubes, por já conhecer a maioria dos jogadores, a estrutura e a filosofia do time gaúcho. Sem prometer nada, Muricy acredita que o time ainda tem tempo para crescer muito no campeonato. O primeiro passo, anunciou, será levantar o moral dos jogadores. "O grupo é jovem e sente muito as situações ruins", comentou. Ao mesmo tempo, o técnico admite que precisa correr para encontrar o posicionamento do time. O esquema pode ser 4-4-2 ou 3-5-2, mas, segundo Muricy, deve obedecer a uma regra. "Em qualquer esquema é normal defender com quatro e atacar com seis", explicou o treinador. Em sua primeira passagem pelo Internacional, durante todo o ano de 2003, Muricy dirigiu o time 65 vezes, conseguindo 33 vitórias, 14 empates e 18 derrotas.