Muricy começa a desenhar seu Flamengo ideal

O Flamengo vive a expectativa de apresentar seu time ideal sob o comando de Muricy Ramalho, técnico consagrado no futebol de São Paulo que aceitou a missão de 'reerguer' o time da Gávea nesta temporada. O Fla vive uma mistura de situações administrativas e esportivas que podem dar frutos neste ano, a começar pelo trabalho do técnico que fez história principalmente no São Paulo. Bons jogadores, reforços de peso, gestão no caminho certo e finanças sem sangramento, além, claro, da força de sua torcida. Estes são ingredientes capazes de levar o Rubro-negro para posições de destaque nas tabelas, a começar pelo Estadual do Rio.

Nesta quarta, contra a Portuguesa carioca, Muricy mandará a campo uma formação bem próxima do que deseja, com a estreia oficial do argentino Mancuello no meio de campo, de modo a entregar as funções de volante para o gringo e para Willian Airão. A esperança é que a saída de bola do time seja mais limpa, com qualidade e para frente, o sonho de qualquer comandante. Márcio Araújo, volante brucutu, ainda ocupa lugar na equipe, mas sua vaga está prometida para outro estrangeiro, o colombiano Cuéllar, que também foi contratado a pedido de Muricy, mas que ainda não tem condições de jogo - sua regularização não foi assinada.

Mancuello fará nesta quarta sua primeira partida. Já está ambientado e começa a ganhar elogios no clube, um deles vindo do eterno ídolo flamenguista, Zico. Muricy ainda aposta em três jogadores de frente que sabem fazer gols e são rápidos: Cirino, Guerrero e Emerson. O problema do treinador é dar confiança ao seu setor defensivo, problema apresentado na temporada passada. Juan já não é mais aquele zagueiro certeiro de antigamento e Wallace amarga a desconfiança dos torcedores. O Flamengo fez duas partidas no Cariocão, com uma vitória e um empate. Os quatro pontos somados dão ao time a terceira colocação do Grupo B, liderado pelo Botafogo.