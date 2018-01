Muricy comemora volta de Tico Mineiro A volta do atacante Tico Mineiro é a principal novidade na Portuguesa Santista, que joga domingo contra o São Caetano, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2001. O jogador estava suspenso na rodada passada, quando a Santista foi goleada pela Internacional de Limeira, por 4 a 0. O retorno do atacante, que tem sete gols marcados (um a menos que Zinho), foi bastante comemorado pelo técnico Muricy Ramalho. Segundo o treinador, a derrota de domingo está intimamente ligada a falta do atacante. "Não se trata de querer justificar o resultado, mas a verdade é que o Tico é um jogador que está combinando muito bem com o Zinho e dá trabalho aos adversários. Infelizmente não pudemos contar com ele em Limeira, mas estaria sendo incoerente se não dissesse que ele é um jogador que faz muita falta à equipe, principalmente no jogo aéreo", destacou. Tico, que ficou de fora do jogo em Limeira por causa do segundo cartão amarelo, também se mostrou bastante chateado com o resultado, que quebrou uma seqüência de cinco jogos invictos. "Fiquei triste por não poder ajudar o time contra a Inter, mas no domingo estarei em campo e prometo fazer a minha parte para garantir mais três pontos ao time", comentou o atacante. Apesar da derrota, que fez com que a equipe caísse para a sétima colocação, ao lado de Corinthians e Santos, com 17 pontos ganhos, o técnico Muricy Ramalho diz que o grupo está bastante tranqüilo e sabe das suas obrigações na reta final do campeonato. ´´Ainda estamos na luta pela classificação e vamos aproveitar esses dois jogos seguidos em Ulrico Mursa, contra o São Caetano e Palmeiras, no dia 15, para recuperar esses pontos", ressaltou. O retrospecto é favorável, já que nos últimos seis jogos em casa, o time venceu cinco e empatou um.