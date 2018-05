Muricy confirma Fla e faz elogios ao gramado de São Januário

"Gostei do campo, vi jogos do Vasco e do Botafogo em São Januário. Fiquei feliz, porque alguns estádios não têm condição de jogo e isso é ruim para nós. São Januário tem campo bom, o que nos favorece. São Januário é estádio bom para se jogar, não tem problema nenhum", declarou o treinador do time rubro-negro.

O clássico vem gerando polêmica por não ser disputado em nenhum dos dois grandes estádios da capital fluminense: Maracanã e Engenhão, ambos já em vias de preparação para os Jogos Olímpicos. O gramado e a segurança de São Januário geraram preocupação no Flamengo. Muricy, contudo, contornou a polêmica na entrevista coletiva desta sexta.

"É por isso que estou aqui hoje. Se põe jogador, vocês (jornalistas) são inteligentes, provocam com alguma pergunta. Para não criar polêmica, para ninguém falar bobagem que pode passar para fora do campo, estou aqui. Temos que jogar futebol. Jogador é pago para fazer isso. Vamos jogar futebol e fazer bom jogo. O resto não é com a gente, é com a segurança. A gente tem que se preocupar com o Vasco, se preocupar com a maneira que vai jogar", declarou o treinador.

Muricy também demonstrou respeito ao Vasco, na tentativa de polemizar, às vésperas do clássico. "Temos muita cuidado na preparação com todos jogos, buscamos informações de todos adversários e levamos isso muito a sério, não importa o time. Clássico é importante, mas está muito no começo, não vai definir muita coisa, mas dá confiança e também serve para medir forças", afirmou.

Quanto ao time, o técnico confirmou que vai escalar o mesmo que goleou a Portuguesa, na quarta-feira. Assim, a equipe deve entrar em campo com: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Mancuello; Marcelo Cirino, Emerson e Guerrero.

Muricy descartou o retorno de Cuellar para o clássico. "Estamos conversando com o departamento médico, físico, vamos ter muita calma. Ele sentiu um pouco na pré-temporada. Ainda falta, não treinou com o time titular porque não estava regularizado e dificilmente entra em campo nesse jogo", declarou.

O técnico prevê um duelo franco contra o Vasco. "Deve ser jogo aberto, é da característica das duas equipes. Já dá para perceber que não vai ser um jogo retrancado. Não adianta o treinador querer fechar que não vai conseguir. São dois times muito ofensivos. Todo jogo fazem gols", projetou.