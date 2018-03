Muricy confirma lista de reforços para o São Paulo

Com o emprego garantido pelo presidente Juvenal Juvêncio, o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, começa a pensar no tricampeonato brasileiro. Para isso, a equipe precisa de reforços. Ciente disso, Muricy confessou, após o treino desta sexta-feira, no CCT da Barra Funda, que teve uma reunião com o presidente do clube para definir uma possível lista de reforços para o restante da temporada. "Tivemos uma boa conversa, mas não podemos prometer nada,pois depois não dá para trazer jogador e a torcida vai cobrar. Mas o São Paulo está de olho em bons negócios." Com a possível negociação de Miranda, o São Paulo busca o acerto de mais um zagueiro. Neste caso, Rodrigo, que, após uma passagem apagada pelo Flamengo, tenta retornar ao time do Morumbi. Para isso, no entanto, precisa do consentimento do seu time, o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Outra contratação almejada por Muricy Ramalho é a de um meia, que seja destro. Renato, da Ponte Preta, havia sido cogitado durante o Campeonato Paulista, mas o interesse não se concretizou. PREOCUPAÇÃO A lista de reforços está pronta, mas Muricy demonstra mais preocupação com a possível saída de alguns atletas, como Miranda e Hernanes. "A gente sabe que o mercado [europeu] vai abrir [em junho], que vão conversar com dirigentes e tentar tirar algum jogador", disse Muricy. TESTE Apesar da terceira eliminação seguida da Copa Libertadores, o São Paulo ainda vê a Copa Sul-americana como sendo uma competição sem importância. Ao ser indagado se colocaria o time titular para disputar o título da competição sul-americana, Muricy decretou que o foco será a utilização de jogadores das categorias de base. "A gente precisa dessa competição para utilizar jogadores das categorias de base para saber com quem poderemos contar ou não."