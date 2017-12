Muricy confirma o time titular do Inter Antes de começar o treino desta sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho reuniu os jogadores do Inter no centro do gramado do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e teve uma longa conversa. Ele sabe que o grupo precisa estar concentrado para a partida decisiva do Campeonato Brasileiro, em que o time gaúcho vai enfrentar o Corinthians, domingo, no Pacaembu, em São Paulo, e passou esse recado ao elenco. Depois da conversa, Muricy comandou um treino e praticamente definiu o time que vai jogar domingo. Como o lateral-esquerdo Jorge Wagner não se recuperou de uma contusão no tornozelo esquerdo, Alex será o titular da posição. E no meio-de-campo, o treinador optou por manter Ricardinho, apesar da boa atuação de Márcio Mossoró na última partida. Márcio Mossoró, inclusive, fez o gol da vitória sobre o Brasiliense, na quarta-feira. Com esse resultado, o Inter chegou aos 74 pontos, apenas 3 a menos do que o líder Corinthians, que perdeu para o São Caetano no mesmo dia. Por isso, o confronto entre eles no domingo é decisivo para o título brasileiro, já que faltam apenas 3 rodadas para o final do campeonato.