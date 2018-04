Muricy confirma volta de Montillo contra o Flamengo

O jogador argentino acabou desfalcando o Santos nos dois jogos da decisão estadual diante do Corinthians e não atuou contra o Joinville, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, mas teve a sua volta ao time confirmada pelo técnico Muricy Ramalho após o treino realizado na manhã desta sexta no CT Rei Pelé.

"O Montillo está normal. Já fez três ou quatro treinos com bola e deu para perceber que ele não tem mais aquele receio de antes. Deu para perceber que ele está bem", afirmou o comandante.

Outra novidade confirmada no time titular do Santos para domingo será a entrada de Rafael Galhardo na lateral direita. O jogador terá uma nova chance no setor porque o titular Bruno Peres sofreu uma lesão na coxa direita na última quarta, contra o Joinville, e seu substituto no duelo, Alan Santos, também acusou estar lesionado após a partida.

WILLIAN JOSÉ - Outra possível novidade na escalação do Santos para a estreia do Brasileirão é a entrada de Willian José no ataque, ao lado de Neymar. O ex-jogador do São Paulo chegou a Santos na última quinta-feira para ser submetido a exames médicos em uma clínica da cidade e assinar contrato. O atleta estava no Grêmio e ainda não foi oficializado como reforço pelo clube da Baixada Santista, mas ele deve ser contratado por empréstimo junto ao Deportivo Maldonado, clube uruguaio dono dos direitos federativos do atleta e que anteriormente o emprestou ao Grêmio.

Para poder atuar neste domingo, porém, o nome de Willian José precisa entrar até esta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Caso o atacante não reúna condições legais de jogar, Muricy irá escalar Henrique, contratado junto ao Mogi Mirim, como parceiro de ataque de Neymar. Ele, inclusive, já estreou com a camisa santista na última quarta, diante do Joinville.

Desta forma, o Santos deve ir a campo neste domingo com a seguinte formação titular:

Rafael; Gallardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; Neymar e Willian José (Henrique).