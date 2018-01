Muricy dá bronca e pede concentração na Libertadores Fora da decisão do Paulista, o elenco tricolor voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, mas, antes de iniciar os trabalhos, o técnico Muricy Ramalho conversou com os atletas por quase 40 minutos, debaixo da forte chuva que caiu na capital paulista. ?Ele falou que agora é bola para a frente, pensar no Audax e na classificação para as oitavas da Libertadores?, contou o lateral Ilsinho. Para obter a vaga na fase de mata-mata da competição, o São Paulo precisa pelo menos empatar com o Audax Italiano, do Chile, quarta-feira, no Morumbi. Mas, depois da humilhante derrota para o São Caetano, todos pensam apenas na vitória. Ilsinho fez uma comparação do cenário atual com um momento vivido pelo São Paulo no ano passado: após o vice na Libertadores e a perda da Recopa, o time se uniu em busca do título brasileiro. ?Este é um exemplo claro. Estávamos em um momento delicado e a gente se reergueu.? Para ele, o jogo contra o São Caetano serve de lição. ?Não podemos repetir nada do que fizemos contra eles.?