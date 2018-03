Muricy decide manter o mistério O técnico Muricy Ramalho resolveu manter o mistério e não revelou qual será a escalação da equipe do São Caetano para a partida contra o Santos, neste sábado à tarde, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. Como houve empate por 3 a 3 no jogo de ida, quem vencer agora fica com a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Na primeira parte do treino desta sexta-feira, Muricy colocou Triguinho na vaga de Gilberto, expulso no jogo de ida, na Vila Belmiro. Assim, o time passaria a jogar no 3-5-2. Na parte final do treinamento, no entanto, o treinador mudou e pôs Fábio Santos no setor. Com isso, alterou também o esquema tático, que se transformou num 4-4-2. Muricy revelou que irá manter o mistério até quando puder. ?Vou anunciar minutos antes da partida. O time pode inovar ou não diante da importância do jogo? explicou o técnico. "Tendo usado estas duas maneiras de jogar. O 4-4-2 está funcionando bem e conseguimos quatro vitórias. O 3-5-2 nós precisamos treinar um pouco mais." O que parece mais provável é a entrada do volante Fábio Santos. Afinal, com ele o time irá se manter no 4-4-2, esquema que funcionou nas quatro vitórias consecutivas (Palmeiras, Ituano, Paulista e União São João) que recolocaram o São Caetano na segunda fase do Paulistão. A opção por Triguinho também traz boas recordações, já que o time jogou no 3-5-2 quando eliminou o São Paulo nas quartas-de-final, ao vencer por 2 a 0. A entrada dele evitaria também o deslocamento do zagueiro Ser ginho para a lateral esquerda. A entrada do lateral Zé Carlos, no entanto, já foi descartada por Muricy, uma vez que ele vem de um período de recuperação de contusão. "Preciso que todos os jogadores em 100% de suas condições. É uma partida decisiva e uma deficiência no estado físico pode até acarretar em uma desclassificação. Não posso arriscar", justificou o treinador.