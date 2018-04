Muricy defende Wallace e indica Fernandinho como titular

A queda nas semifinais do Campeonato Carioca com uma vitória contundente do Vasco, no último fim de semana, só aumentou a pressão sobre o Flamengo e o técnico Muricy Ramalho. Se a equipe já vinha sendo criticada pelas atuações ao longo deste início de ano, a paciência da torcida se esgotou com a eliminação. Por isso, passar pelo Fortaleza na Copa do Brasil, no duelo que começa na próxima quarta-feira, no Ceará, é fundamental.

Entre os mais criticados pela torcida está o zagueiro Wallace. Além das fracas atuações do jogador, sua postura em algumas entrevistas e até a polêmica por liderar uma entrada em campo diferente na partida contra o Vasco pesaram contra ele. Mas se boa parte dos flamenguistas gostariam de vê-lo na reserva, Muricy bancou sua permanência na equipe.

"Bom, aqui decidimos as coisas por méritos. Se o técnico achar que o jogador está jogando bem, ele vai continuar. Parece que as pessoas não têm muita simpatia por ele, principalmente vocês (imprensa), mas se você for analisar friamente, ele está jogando bem", declarou nesta sexta-feira.

O técnico rubro-negro também minimizou a má fase da defesa rubro-negra e as críticas a seu trabalho. "Jogamos algumas vezes um bom futebol. Nosso time é muito técnico. Na maioria dos jogos, os times adversários jogam no nosso erro, sempre atrás da bola. Não vamos mudar nosso estilo de propor o jogo por isso, mas algumas coisas ainda têm que melhorar."

Se por um lado Wallace será mantido e as críticas foram minimizadas, por outro, Muricy sabe da necessidade de mudar, e o mais novo jogador do elenco rubro-negro pode ganhar uma chance por causa desta urgência. Contratado por empréstimo junto ao Grêmio, o atacante Fernandinho treinou como titular nesta sexta e pode ser escalado para encarar o Fortaleza.

"Estamos analisando o Fortaleza. Nós vimos o primeiro jogo (do Fortaleza na Copa do Brasil), o Jayme (de Almeida, auxiliar) foi ver o segundo jogo. Mas sim, o time que treinou nesta manhã pode vir a enfrentar o Fortaleza na quarta-feira. Fernandinho tem chances de ser titular, sim", admitiu o treinador.

É com esse clima de pressão que o Flamengo se prepara para encarar o Fortaleza. Se repetir o time que participou do treino tático nesta sexta, Muricy escalará na quarta que vem: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Mancuello; Fernandinho, Marcelo Cirino e Paolo Guerrero.