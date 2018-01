Muricy deve poupar os titulares do São Paulo contra o Barueri Uma vitória da saúde. Foi assim que o treinador Muricy Ramalho definiu os 3 a 0 sobre o Necaxa, quarta-feira, no Morumbi. Além de melhorar a situação do São Paulo no Grupo 8 da Libertadores, o triunfo mostrou um time envolvente, com um futebol que convenceu os mais de 30 mil torcedores presentes no estádio. ?O time sobrou em campo. Voltamos a nos apresentar bem porque nos preparamos para a partida. Ficamos concentrados desde segunda, treinamos a parte tática e técnica e o resultado foi visto em campo. Não dá mais para ter jogo quarta e domingo o tempo todo. Isso precisa ser repensado?, desabafou Muricy. Para o treinador, o desempenho contra o Necaxa não seria o mesmo caso o time tivesse jogado no último domingo, contra o Palmeiras, pelo Paulistão - a maior parte dos titulares foi poupada no clássico. ?Poderíamos até ganhar também, mas não jogando desse jeito. Para fazer o que fizemos, pressionando o adversário o jogo inteiro, criando inúmeras chances, precisa ter saúde?, explicou Muricy. Por isso mesmo, Muricy já deu indícios de que escalará os reservas novamente no Paulistão, no jogo de domingo, contra o Barueri. ?Vou botar o time que estiver com saúde para vencer a partida. Jogando quarta e domingo, o jogo fica morno, e os jogadores se machucam o tempo inteiro. Quarta, não. No vestiário estavam todos inteiros?, revelou. O cuidado com a preparação física é tanto que Muricy resolveu até dar um dia de folga para os titulares após o jogo com o Necaxa. Na tarde desta quinta-feira, apenas os jogadores que não começaram jogando contra os mexicanos foram treinar. O restante volta ao trabalho nesta sexta. ?Precisava dar essa retribuição aos jogadores. Eles treinam duro, se concentram e nunca reclamam de nada. É preciso sensibilidade para ser técnico de futebol?, justificou Muricy. Para o jogo contra o Barueri, os desfalques são o atacante Marcel, o lateral-direito Maurinho e o zagueiro André Dias, todos contundidos. Devido ao revezamento planejado por Muricy, o São Paulo deve ir a campo com Rogério Ceni; Reasco, Breno, Edcarlos e Júnior; Fredson, Hernanes, Jorge Wágner e Rafinha; Lenilson e Borges. ?Estamos caminhando para a formação de dois times?, admitiu o treinador.