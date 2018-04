Muricy diz que derrota no clássico foi 'injusta'

O técnico Muricy Ramalho classificou de "injusta" a derrota do Palmeiras para o Corinthians, por 1 a 0, neste domingo, no Pacaembu. Na avaliação do treinador, o seu time criou oportunidades de gols suficientes para buscar o empate e até conseguir a virada no clássico.

Veja também:

Corinthians vence Palmeiras por 1 a 0

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

"Apertamos bem o Corinthians, e isso é que deixa a gente animado. Mas o resultado não foi uma realidade da partida", declarou Muricy, que mostrou irritação durante a entrevista coletiva.

Para o treinador, o Palmeiras jogou bem e fez o que "tinha que fazer", em relação à postura da equipe dentro de campo. O time dominou a maior parte do jogo e fez inúmeros cruzamentos na área no segundo tempo.

Muricy atribuiu o resultado à boa atuação do goleiro Felipe, que exibiu grandes defesas na etapa final. "Ele foi muito bem", afirmou. O treinador ainda disse que faltaram poucos detalhes para o Palmeiras sair com uma vitória do Pacaembu.

"Estamos jogando bem, mas falta alguma coisa, e eu espero consertar isso no futuro. O que aconteceu hoje [neste domingo] foi que faltaram alguns detalhes para ganhar o jogo", avaliou.