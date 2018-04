Muricy diz que Palmeiras 'errou demais' contra o Vitória Dos males, o menor. Assim o técnico Muricy Ramalho definiu a derrota do Palmeiras neste domingo para o Vitória, por 3 a 2, no Estádio do Barradão. O time ficou à beira de perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Internacional, mas foi beneficiado com o revés do adversário direto, que perdeu para o Cruzeiro pelo mesmo placar. Assim, os palmeirenses seguem na primeira posição, com 44 pontos, um a mais que Inter e São Paulo.