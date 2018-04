Muricy diz que Palmeiras tenta contratar um meia

Mesmo com o Campeonato Paulista em andamento, o Palmeiras ainda procura reforços para a sequência da temporada 2010. E além de jogadores para o ataque, que perdeu Vágner Love, o clube tenta contratar um meio-campista, como revelado pelo técnico Muricy Ramalho nesta quarta-feira.

"Como sempre há problemas de lesão, de suspensão e também de convocação para as seleções, não basta só ter um time. Estamos buscando jogadores para o meio de campo para não ficarmos dependentes do Diego Souza e do Cleiton Xavier", justificou, preocupado em ter boas opções no elenco para o meio-de-campo.

Muricy, porém, fez questão de ressaltar que está satisfeito com Cleiton Xavier e Diego Souza. "Além da qualidade técnica, eles procuram a bola o tempo inteiro e não se escondem do jogo. Isso é da personalidade deles. O Xavier é mais dinâmico, cai para os lados, volta para marcar. O Diego gosta mais de usar o corpo porque é grande e muito forte", disse.

Para 2010, o Palmeiras já se reforçou com o lateral Eduardo, o zagueiro Léo e o volante Márcio Araújo. Edinho, que estava no Lecce, da Itália, já treina no clube, mas ainda não teve a sua contratação oficializada.