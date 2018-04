Muricy diz que próximos jogos mostrarão se time será campeão

O técnico Muricy Ramalho disse que o futuro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro será definido nos próximos jogos contra Internacional, em casa, e São Paulo, no Morumbi. Para o treinador, chegou o momento de a equipe mostrar se tem condições de ser campeã.

O Palmeiras perdeu para o Coritiba por 1 a 0, completou o quarto jogo sem vitória e pode perder a liderança nesta quinta-feira para o Goiás, que enfrenta o Náutico nos Aflitos.

"São jogos decisivos", explica Muricy. "Nosso time completo é forte, mas teremos alguns desfalques contra o Internacional. Se quisermos ser campeões, temos de ganhar agora, porque vamos enfrentar adversários direitos."

Contra o Internacional, neste sábado, no Palestra, Muricy não poderá contar com Marcão, Pierre e Maurício Ramos, suspensos. Edmílson, machucado, continua fora. Marcos deve voltar. Diego Souza e Wendel estão confirmados.