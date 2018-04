Muricy diz que Santos teve sua melhor atuação no ano A dramática vitória nos pênaltis do Santos diante do Palmeiras, neste sábado, e a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista foram bastante comemoradas por Muricy Ramalho. Ele considerou o empate por 1 a 1 nos 90 minutos como a melhor atuação santista do ano. Para o treinador, se a equipe ganhasse com três ou quatro gols não seria nenhum absurdo.