Muricy diz que vitória foi justa A vitória magra do São Caetano sobre o Vitória, por apenas 1 a 0, não tirou o bom humor do técnico Muricy Ramalho. Para ele o resultado foi "extremamente justo, principalmente pelo volume de jogo apresentado em campo. Ele ainda elogiou a disposição física de seus jogadores e avisou que a partir de agora os "resultados serão mais apertados, característica do equilibrado Campeonato Brasileiro". Muricy fez questão de ressaltar que o importante foram os três pontos, porque a competição vai premiar a regularidade. Não achou ponto negativo no time, mas no calendário. "Acabamos de sair do Campeonato Paulista e não tivemos tempo de treinar para o Brasileiro. Esse é nosso grande desafio", alertou. Tanto que o time continuará num ritmo lento para o jogo diante do Guarani, domingo à tarde, em Campinas. Os jogadores farão treinos de regeneração nesta quinta-feira à tarde na piscina, terão sexta-feira cedo livre e à tarde participarão do coletivo-apronto. Mas, em princípio, o técnico não terá nenhum desfalque. Vitória - Do lado do Vitória, o novato técnico Agnaldo Liz não teve dúvida em dizer que a derrota foi "muito injusta" para seu time. Segundo ele, o único gol do jogo saiu após uma falta "sobre o Gilmar que o juiz não marcou no nosso ataque. Na seqüência, eles marcaram o gol", protestou Liz, ex-zagueiro do Palmeiras. Ele também lembrou que seu time teve duas reais chances de gols, uma com Edilson e outra com Gilmar. O meia Edílson foi criticado pela imprensa baiana por sua falta de condição física. Desde o início do segundo tempo ele já demonstrava claramente não estar em boas condições físicas, o que tem sido uma tônica na sua recente passagem pelo rubro-negro baiano. O volante Vampeta, machucado, não voltará tão cedo. A previsão mínima é de três semanas para ele se recuperar e um traumatismo no joelho direito. De qualquer forma, o time agora tentará a reabilitação em casa, no Estádio Barradão, domingo, às 17 horas, diante do Paraná.