Muricy é demitido na Santista O técnico Muricy Ramalho e toda sua comissão técnica foram demitidos pelo presidente da Portuguesa Santista, Virgílio Pina, neste domingo, logo após a goleada para a Matonense por 5 a 0 e a conseqüente eliminação no Campeonato Paulista da Série A1. De acordo com o presidente, a demissão foi causada por problemas de relacionamento. "O Muricy é um trabalhador, mas com o tempo se torna inadiministrável. É uma pessoa intratável. Só não o demiti contra o Palmeiras porque o time ainda tinha chances de classif icação", afirmou o dirigente em entrevista a uma emissora de rádio de Santos logo após o jogo. Junto com Muricy Ramalho foram demitidos Carlito Macedo, preparador físico, e Nei, preparador de goleiros. Na reapresentação nesta segunda-feira, o comando ficará com Paraguaio, técnico do time de juniores. O ex-treinador estava no comando da Portuguesa Santista há mais de um ano e meio. Mesmo faltando um jogo para o campeonato acabar, a diretoria da Santista deve procurar um novo treinador. Cabralzinho, ex-Santos, é o nome mais cotado.