Muricy é o novo técnico do Inter O Internacional anunciou no final da manhã desta segunda-feira a contratação do técnico Muricy Ramalho. Consciente das frustrações recentes do clube, que só escapou do rebaixamento na última rodada do campeonato brasileiro e que não ganha um título nacional desde a Copa do Brasil de 1992, o técnico chegou a Porto Alegre prometendo um ano de alegrias. "Não adianta usar o discurso de vir para somar, do trabalho de médio e longo prazo. Isso não existe no futebol brasileiro", reconheceu Muricy, que sabe que sofrerá pressões para obter vitórias logo no início do contrato, que vai até dezembro de 2003. O Internacional deve anunciar ainda nesta segunda-feira a contratação do preparador físico Paulo Paixão. E tem na lista de reforços que quer levar para o Beira-Rio o zagueiro Capone, o volante Claudecir e o atacante Christian.