Muricy é o novo técnico do São Caetano O São Caetano foi rápido e, poucas horas após ter perdido o técnico Tite, já anunciou a contratação de Muricy. O ex-treinador do Inter de Porto Alegre assumirá a equipe na manhã desta terça-feira. A apresentação oficial acontecerá às 9h30, no Estádio Anacleto Campanella. Ele ficará no São Caetano até o fim do ano.