Muricy elogia aplicação do elenco do Palmeiras

A liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro tem um motivo especial, ao menos para Muricy Ramalho: a aplicação e a vontade do elenco, que sempre se demonstra disposto a trabalhar. Para o treinador, essas características fazem parte de uma equipe vencedora.

"Não vejo ninguém reclamar, a gente tem que pedir para eles pararem de treinar, pois eles gostam de ficar ali no campo. É um grupo que gosta de trabalhar. Além disso, o ambiente é ótimo. Todos se gostam. São detalhes que formam um time vencedor", opinou o treinador.

Embora o time esteja na liderança há 11 rodadas, Muricy Ramalho descartou que possa haver acomodação. "Isso não existe aqui. Cada um de nós temos consciência que não ganhamos nada. Eu sei muito bem trabalhar isso e os jogadores se conversam, pois sabem que a competição deste ano está ainda mais equilibrada", completou o treinador.