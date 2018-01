Muricy elogia atuação e ameaça escalar time misto Os são-paulinos valorizaram a autoridade com que venceram o Cienciano, mesmo com as dificuldades causadas pela altitude de 3.335 metros da cidade de Cuzco, garantindo, assim, a classificação para a oitava-de-final da Copa Libertadores. "Entramos muito conscientes do que era jogar aqui contra o Cienciano. Decidimos o jogo no primeiro tempo e depois controlamos. A classificação veio e para a gente foi ótimo", analisou o técnico Muricy Ramalho, em entrevista à Rádio Globo. O atacante Thiago concordou com o técnico e lembrou que Rogério Ceni praticamente não teve trabalho ao longo do jogo. "Nossa equipe mostrou nossa força, soubemos neutralizar a jogada deles e impor nosso toque de bola." Time misto no Brasileiro? Muricy revelou, após a partida, que não sabe qual time escalar na estréia no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Flamengo, no Morumbi. Segundo ele, os jogadores já estão sentindo a seqüência de jogos. "O calendário é muito apertado, agora temos o Brasileiro no caminho, vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Corremos o risco de perder algum jogar importante por lesão. Vamos sentar com a diretoria e o departamento médico e discutir isso", adiantou Muricy.