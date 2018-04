Muricy elogia garotos, mas diz que precisa de reforços do Santos

VOLTA REDONDA - A recuperação do Santos no segundo tempo, com a entrada de Neílton e Gabriel e a ascensão de Montillo, não é suficiente para o time fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Essa é a avaliação que o técnico Muricy Ramalho fez da derrota desta quarta-feira para o Botafogl em Volta Redonda. "Ninguém tem cadeira cativa no time. Os meninos entraram bem, mas precisamos de mais. O Campeonato Brasileiro exige um plantel e ainda não temos isso".

O argentino Montillo, que fez o gol e teve a chance do empate, é a grande esperança do treinador. "Ele esteve mais solto no segundo tempo e conseguiu jogar com profundidade. No segundo tempo mostrou o queremos dele. Queremos daí para mais", disse Muricy Ramalho.

Montillo reconhece que precisa melhorar para substituir Neymar. "Precisamos melhorar bastante e ter paciência. Todos querem o resultado logo e aí fica difícil. Perdemos por erros nossos".

O goleiro Rafael, que confirmou ter recebido propostas para jogar na Europa, mas afirmou estar pensando só no Santos, foi otimista. "O Neílton e o Gabriel mudaram o jogo. Fico feliz pelo ritmo do segundo tempo. Poderíamos ter empatado".