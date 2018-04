Muricy elogia recepção no Morumbi e critica 'traíras'

Tricampeão pelo São Paulo, mas hoje no comando do Palmeiras, o técnico Muricy Ramalho destacou a boa recepção no Morumbi, se disse feliz em rever os seus ex-comandados e criticou alguns desafetos do ex-clube. "Fiz um bom trabalho aqui, apesar de alguns traíras não acharem", disse ele, sem citar nomes, após o empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo.

Veja também:

JOGO - Leia como foi São Paulo 0x0 Palmeiras

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Ao ser questionado se estava mais feliz no Palmeiras, Muricy disse que sim: "Hoje estou mais light porque o ambiente é mais legal, os caras são muito legais. É coisa de italiano. Hoje eu olho para o lado e vejo parceiros, e não traíras".

Na sequência do discurso, Muricy deixou claro que não se referia aos jogadores do São Paulo. Questionado sobre quem eram os "traíras", disse: "São os caras que não fazem p... nenhuma pelo futebol, só querem saber de vaidade. Mas meu trabalho é bom em qualquer lugar e vou provar isso aqui no Palmeiras também".

Muricy achou o saldo positivo após o empate sem gols no clássico. "Fui muito bem recebido, não poderia ser diferente", contou o treinador do Palmeiras. "O mais legal foi reencontrar o pessoal. Sou agradecido a todos os jogadores, que me ajudaram a ser campeão".

O comandante palmeirense fez questão de desmentir os boatos de que teria brigado com o atacante Dagoberto, quando esse era seu jogador e ficava no banco de reservas. Antes do jogo, os dois deram um abraço e mostraram que não sobraram rusgas.

"O Dagoberto sempre foi muito correto comigo. Só reclamou de ficar no banco e isso é até bom, porque mantém o jogador motivado. Eu felizmente vi a entrevista dele e sei que ele não falou nada demais", disse.