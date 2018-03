Muricy escala ataque preferido da torcida O técnico Muricy Ramalho decidiu escalar o ataque dos sonhos da torcida do Internacional, com Nilmar e Diego, para enfrentar o Atlético-PR neste domingo, em Porto Alegre. O objetivo é voltar à liderança do campeonato brasileiro. Para isso, o time, que chegou à nona rodada do campeonato brasileiro com 18 pontos, precisa vencer e torcer por um tropeço do Cruzeiro, que tem 20 pontos. Nilmar ganhou a vaga porque Jéfferson Feijão, que tinha a preferência do técnico, foi mal nos dois últimos jogos. O volante Sangaletti é a outra novidade do time neste domingo, depois de longo afastamento por lesão. Ele recupera o lugar que vinha sendo ocupado por Geninho.