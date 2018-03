Muricy esconde o jogo do Internacional O técnico Muricy Ramalho decidiu esconder a escalação e o esquema que o Internacional terá diante do Figueirense, neste sábado, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. O mistério não está nas substituições necessárias, determinadas pelas contusões do goleiro Clemer, que dará o lugar a Renan, e do atacante Fernandão, que será substituído por Gustavo, mas na formação do meio-de-campo. Se o volante Gavilán, poupado no jogo contra o Flamengo, voltar ao time, o esquema será o 4-4-2. Se deixar o paraguaio descansando por mais um jogo, Muricy colocará o zagueiro Wilson, armando o time no esquema 3-5-2. O time gaúcho é 16º colocado da competição, com apenas três pontos.