Muricy espera quarteto ofensivo do São Paulo participativo contra CSA

SÃO PAULO - A partida contra o CSA nesta quarta-feira, no Morumbi, marca o primeiro jogo em que Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Osvaldo e Luis Fabiano atuarão juntos no São Paulo. O quarteto foi confirmado por Muricy Ramalho para o duelo de volta válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Embora esteja animado pela possibilidade de contar com os atletas, o treinador faz um alerta e lembra que especialmente Pato, Ganso e Luis Fabiano precisam ser mais intensos para que o time todo seja beneficiado pelo talento.

"Eles têm que buscar mais dinamismo e participar mais do jogo, porque talento eles têm. Precisa ser mais intenso, não dá para participar só de vez em quando, tem que ser muito. Esperamos isso deles e de todos; nos treinos foram bem, mas claro que no jogo é diferente", afirmou o treinador.

Sobre Pato, Muricy não esconde as expectativas positivas sobre o atacante e elogiou sua postura durante o longo período dedicado apenas a treinamentos. "Eu o tinha visto com 10 anos quando ele treinava no Inter, mas não conheci de conversar. É um jogador acima da média até em termos de inteligência e sabe que é uma oportunidade importante para a carreira dele. Chama a atenção pela conduta, é sempre um dos primeiros a chegar e está afim. Mas não é só jogar futebol, é querer mais. Ele teve todas essas oportunidades, agora é hora de dar uma mudada na carreira dele. Tem tudo para ser diferente porque tem caráter, é só pôr em campo."