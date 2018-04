Muricy espera quatro novos jogadores no início do ano

Muricy Ramalho está otimista com os reforços que pode ganhar para escalar o time do São Paulo na próxima temporada. Apesar de a diretoria cuidar de tudo sob absoluto sigilo, o técnico está certo de que começará 2008 com até quatro novos jogadores. "As coisas estão caminhando, e teremos surpresas em janeiro. É claro que algumas negociações são mais longas, mas tudo vai dar certo", afirma o treinador. Um dos nomes esperados é o meia Danilo, mas o empresário Gilmar Rinaldi, o mesmo que dá boas esperanças no caso de Adriano, garante que não existe chance de o jogador retornar do Japão. Segundo ele, o meia tem mais um ano de contrato com o Kashima Antlers, que o levou após a conquista do Brasileiro de 2006. Time Muricy resolveu poupar mesmo alguns titulares, entre eles Rogério Ceni, e já escalou o time que enfrenta em campo para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo, em Curitiba: Bosco; Danilo Silva, Breno e Miranda; Leandro, Fernando, Richarlyson, Jorge Wagner e Júnior; Diego Tardelli e Borges. Como se esperava, Dagoberto e Aloísio, que saíram brigados do Atlético, foram dispensados de reencontrar o antigo clube.