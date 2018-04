Muricy está de volta ao Internacional Muricy Ramalho é o novo técnico do Internacional. Ele foi anunciado nesta manhã de quinta-feira pelo presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho. Ramalho, que treinou o Inter em 2003, deixando o time na sexta colocação do campeonato nacional, assume no lugar de Joel Santana, demitido na quarta-feira à noite após a derrota de 3 a 1 para o Fluminense pela 28ª rodada do Brasileiro. A opção da diretoria do clube gaúcho por Muricy se deu devido ao amplo conhecimento que ele tem do grupo de jogadores. Ele assume nesta quinta-feira à tarde e estréia no jogo de volta contra o Figueirense, no sábado, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana. Muricy, que fica no Inter até o final do ano, tinha Émerson Leão como concorrente para o cargo. Leão não foi contratado porque, além de exigir R$ 200 mil de luvas, queria trazer toda a sua comissão técnica, o que significaria ter que demitir, também, o preparador físico Paulo Paixão, o que não foi aceito pela diretoria do Inter.