Muricy exige concentração na Libertadores O técnico Muricy Ramalho quer que seus atletas fiquem totalmente concentrados para a partida contra o Peñarol, quinta-feira, no Anacleto Campanella, pela Taça Libertadores. O Campeonato Paulista fica para segundo plano. A ordem é falar apenas do torneio sul-americano. "O jogo de quinta-feira é decisivo para nós. Temos de pensar somente no Peñarol. Esse jogo vale a classificação", avisou o treinador. Apesar de estar na final do Campeonato Paulista, a situação do São Caetano na Libertadores não é das melhores. O América do México lidera o Grupo 1 com 10 pontos. São Caetano, Peñarol e The Strongest estão empatados com 4 pontos. Todos têm matematicamente chances de se classificar para a próxima fase. Muricy afirmou que não pensa em outra combinação de resultados a não ser duas vitórias - há chances de a equipe se classificar com quatro pontos (um empate e uma vitória). "Trabalho meu time no sentido de vencer as duas partidas. Temos condições de fazer isso. Pretendo assistir fitas de vídeo do Peñarol para conhecer melhor os uruguaios." O fato de ter um compromisso na quinta-feira foi lamentado pelo técnico Muricy Ramalho. "Eu gosto quando tem uma semana antes do próximo jogo porque assim nós conseguimos trabalhar o time especificamente para aquela partida, contra aquele adversário. Mas infelizmente isso não será possível." Para conter a euforia dos jogadores, Muricy disse que vai conversar muito com o elenco para manter o time concentrado na partida contra o Peñarol. Mas não será fácil, pois a boa campanha no Paulista é comemorada por todos os comandados. Mineiro, por exemplo, disse que mesmo após o início ruim do Paulista - que provocou a queda do técnico Tite - os jogadores nunca perderam a visão do título. "Com a chegada do Muricy, as coisas foram acontecendo. As vitórias surgindo e ganhamos confiança. O time era a base do Tite, mas deu certo com o Muricy", disse o volante, que admitiu. "Não é fácil esquecer que estamos na final do Paulista." O volante ressaltou que apesar dos destaques individuais, o time não se esquece da importância de pertencer a um grupo. "Agora o Marcinho foi o destaque e tem dado mais entrevistas. Mas isso não afeta a nenhum dos jogadores, porque é bom que o Marcinho tenha bons momentos porque o time ganha com isso. O importante é que o grupo está conseguindo os resultados." Para Euller, a classificação para a final tem um gostinho especial. O jogador ficou magoado com o Fluminense, clube que quase o contratou antes de acertar com o São Caetano. "O Paulo Angioni (supervisor do clube carioca) me disse que o médico do Fluminense previu dois meses de recuperação, sendo que para mim o mesmo médico disse que precisava de um mês de tratamento", disse o atacante. O problema, segundo o jogador, é que ele havia recebido propostas de muitos clubes e escolheu o Fluminense. Mas depois que o acerto não deu certo, as oportunidades rarearam. "As portas não estavam mais abertas para mim como antes. Isso me prejudicou bastante", comentou. "Aqui no São Caetano encontrei tranqüilidade para me tratar e recuperar meu futebol. Se o professor Muricy precisar, estou à disposição. Fisicamente estou bem. O importante é que saí apenas aos 42 minutos do 2º tempo e estava dando piques", disse o jogador, que lembrou do seu gol de cabeça marcado contra o Santos. "Eles nunca marcam os baixinhos. Mas não é a primeira vez que fiz gols de cabeça em jogos importantes."