Muricy faz mistério para definir Inter O técnico Muricy Ramalho faz mistério para definir a escalação do Inter que enfrenta o Paulista, nesta quinta-feira, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. Há dúvidas no gol, no meio-de-campo e no ataque. E o time gaúcho depende apenas de um empate, pois venceu o primeiro confronto por 1 a 0, para ir às quartas-de-final do torneio. Os dois principais goleiros do elenco, Clemer e André, estão contundidos. As alternativas são Renan, que era o terceiro nome na posição e voltou da seleção Sub-20, ou Marcelo, que entrou na decisão do Campeonato Gaúcho e foi bem. No meio-de-campo, a volta de Tinga, recuperado de contusão e titular indiscutível, deixa apenas uma vaga para Wellington, que vinha jogando, e Perdigão, que entrou no lugar de Tinga no domingo, contra o Cruzeiro, e foi bem. E no ataque, Fernandão sente dores no joelho e depende de uma avaliação médica para saber se joga. Se não tiver condições, o substituto será Gustavo.