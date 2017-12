Muricy faz mistério para pegar Coritiba A escalação e o esquema de jogo do Internacional para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, só serão definidas pouco antes do jogo. Sem contar com o zagueiro Wilson, contundido, o técnico Muricy Ramalho faz mistério. Ele pode usar o 3-5-2, escalando Fernando Cardozo e liberando os alas Gavilán e Edu Silva para avançar, ou mudar para o 4-4-2, deixando os defensores mais presos e reforçando o meio-campo com Júnior. Em qualquer das circunstâncias, o meio-campo terá a presença de Élder Granja, que tem impressionado pela boa técnica e obediência tática e está ganhando uma posição no time. Quem perde o lugar é o atacante Cidimar, que vinha fazendo um trio com Nilmar e Jefferson Feijão. O jogo desta quinta-feira terá um horário atípico. Será disputado às 15 horas porque o Internacional decidiu corrigir a iluminação do Beira-Rio e o estádio está em obras.