Muricy faz treino secreto no São Caetano Depois de quebrar a invencibilidade do São Paulo, o São Caetano prepara novas surpresas, agora para segurar o Santos nas semifinais, a partir de domingo, na Vila Belmiro. Tanto que o técnico Muricy Ramalho resolveu fazer um treino secreto nesta quinta-feira, no estádio Anacleto Campanella. O acesso para a imprensa só foi liberado 1 hora e 30 minutos depois de começado o treino, quando os jogadores treinavam apenas chutes a gol. Mas o principal trabalho de Muricy foi de jogadas ensaiadas, principalmente as bolas paradas do lateral Ânderson Lima. O treino secreto foi considerado "necessário" pela comissão técnica. Muricy acredita que, num duelo contra "o forte time do Santos, tudo será decidido nos pequenos detalhes". Ele lembra ainda que será um jogo de 180 minutos, porque ao contrário da última fase, a vaga na final será definida após dois confrontos. O jogo de volta acontecerá no ABC, dia 3 de abril. Com relação ao time, tudo leva a crer na manutenção da mesma formação que venceu o São Paulo, por 2 a 0. O zagueiro Dininho, recuperado de um entorse no tornozelo direito, voltou aos treinos com bola, mas deve ser apenas opção no banco de reservas. O time vai ganhar folga nesta sexta-feira cedo e à tarde, repetirá no coletivo, em novo treino secreto, as jogadas articuladas no trabalho tático. No sábado cedo haverá apenas um recreativo e o início da concentração para o jogo.