Muricy já prepara São Paulo para ausência de Jorge Wagner

A condição física do meia Jorge Wagner é uma preocupação das grandes para o jogo contra o Nacional do Uruguai, quarta-feira, no Morumbi. Tanto que o técnico Muricy Ramalho já prepara o São Paulo para atuar sem ele. No treino desta segunda-feira, Hugo foi o escolhido para ocupar o lugar no meio-de-campo e também assumiu o posto de cobrador de escanteios, enquanto Éder Luís e Hernanes se revezaram nas faltas pela lateral do campo. "O exame apontou algo pequeno (no joelho direito), que não seria problema. Mas o Jorge está sentindo muita dor em determinados movimentos", explicou o médico do Tricolor, José Sanchez. A decisão deve sair nesta terça-feira. "Vamos fazer uma outra avaliação. Se ele se sentir melhor, vai para o campo treinar. Mas é algo subjetivo, quem está sentindo o problema é o jogador." A verdade é que o próprio Jorge Wagner irá definir sua escalação. "O departamento médico não tem o poder de vetá-lo sozinho." A possível ausência já é lamentada pelos são-paulinos. "Os números provam o quanto ele fará falta", disse Hernanes, referindo-se ao fato de o companheiro ter participado de 16 dos 39 gols da equipe na atual temporada. O goleiro Rogério Ceni seguiu o mesmo discurso. "É um jogador muito forte na bola parada e dá uma outra dinâmica ao time." Mas vê algo positivo na entrada de Hugo. "Ele tem outra característica, é mais agressivo. Tem o drible, vai para cima, algo que não temos com o Jorge."