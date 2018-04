Muricy lamenta vice, mas admite título 'justo' do rival

SANTOS - Normalmente nervoso nas entrevistas coletivas após decepções com suas equipe, Muricy Ramalho mudou o tom após o empate do Santos por 1 a 1 diante do Corinthians, que deu o título paulista ao rival neste domingo, na Vila Belmiro. Talvez pela superioridade do adversário na decisão, admitida por ele próprio ao analisar os dois jogos finais - no primeiro, a vitória foi corintiana, por 2 a 1.

"Acho que foi justo nos 180 minutos. O Corinthians fez um primeiro jogo melhor que a gente e hoje (domingo) não seguramos a vantagem, que era importante", disse o treinador, que lamentou o fato de o Santos ter tomado o empate, com o gol de Danilo, apenas dois minutos após abrir o placar com Cícero.

Muricy também evitou reclamar de sua equipe, que mostrou fragilidade em diversos momentos desse Campeonato Paulista, dependendo muito dos momentos de genialidade de Neymar e das jogadas de bola parada. Pelo contrário, o técnico fez questão de elogiar seus comandados e negou que a falta de opções no elenco tenha causado o vice-campeonato.

"Temos nossos jogadores que trabalham direto. Desmerecê-los é difícil. São jogadores que trabalham sério, profissionais e não adianta estar olhando para o lado. Para mim, é fácil falar que não tenho opção. Jogadores são profissionais e às vezes, entram bem ou não", avaliou.

O treinador parecia conformado com o fato de que a era vitoriosa do time que tinha Paulo Henrique Ganso, Elano, Neymar, entre outros, ficou mesmo para trás. "Você tem que formar um novo time. O time que ganhou tudo é passado e tinha vários craques. Agora é dar sequência. E em um time que se mudou tanto, chegar em uma final está de bom tamanho."

Muricy só criticou a postura da equipe no segundo tempo deste domingo, quando, segundo ele, o jogo virou uma "pelada". "Teve momentos que jogou bem, tivemos um volume bom de jogo. No final, virou pelada, porque os jogadores foram todos para frente. Fizemos um gol e depois tomamos outro. Foi um castigo. Poderíamos atrair o Corinthians e jogar no contra-ataque. E nos dois jogos, o Corinthians foi melhor", comentou.