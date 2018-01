Muricy leva a Santista na conversa A derrota para a Internacional de Limeira no final de semana continua sendo o motivo principal das conversas do técnico Muricy Ramalho com os jogadores da Portuguesa Santista. Desde a reapresentação do elenco, na segunda-feira, o treinador está chamando a atenção dos atletas. O próximo compromisso da Santista é contra o São Caetano, domingo, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Muricy não quer nem saber de novos tropeços, principalmente porque o campeonato está a quatro rodadas do final e o time tem grandes chances de se classificar para as semifinais. "Nesses momentos, a conversa ajuda muito. Todos estão cientes que não foram bem em Limeira, mas não se pode deixar abater", destacou o técnico. Como joga em casa, a Portuguesa Santista tem a seu favor o fato de ainda manter a invencibilidade no "alçapão". Até agora, foram 6 jogos, com 5 vitórias e um empate. A novidade para o jogo diante do São Caetano é a volta do atacante Tico Mineiro, que cumpriu suspensão pelo segundo cartão amarelo na rodada passada. Segundo artilheiro, com sete gols, Tico Mineiro acredita na vitória. "Aqui em nossa casa, com o apoio da torcida, a história vai mudar, tenho certeza. Não podemos desanimar", revelou. A Portuguesa Santista está na sétima posição, junto com Corinthians e Santos, somando 17 pontos.