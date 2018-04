Muricy mantém otimismo, mas já cobra melhor atuação

SÃO PAULO - Apesar da derrota por 2 a 1 neste domingo, no Pacaembu, o técnico Muricy Ramalho mostrou-se confiante para a próxima partida contra o Corinthians, daqui a uma semana na Vila Belmiro, pela decisão do Campeonato Paulista. O treinador, contudo, não escondeu que a equipe precisa evoluir neste período para conquistar o tetracampeonato estadual.

"O resultado até que foi bom, pois teremos o nosso jogo em casa. Mas tem de jogar mais do que isso, mais do que o que jogamos também no segundo tempo", afirmou o treinador, referindo-se à melhor atuação do Santos na etapa final. A equipe precisa de uma vitória simples por 1 a 0 para levar a decisão do título para os pênaltis e será campeã se ganhar por ao menos dois gols de diferença.

Ainda de acordo com Muricy, o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, não significa que o rival chegará desgastado para a final do Paulistão. "Os jogadores hoje em dia têm preparo. O único problema é ter uma contusão. Isso é uma coisa natural", comentou.