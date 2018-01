Muricy muda convicções e pode sair Depois da passar o dia dizendo que não sairia do Internacional antes do final de seu contrato, em dezembro, o técnico Muricy Ramalho não demonstrava a mesmo convicção no início da noite desta terça-feira e, sem admitir diretamente, deu pistas de que pode mesmo acabar no Palmeiras. Em vez de ressaltar que não é homem de largar compromissos pela metade, como fazia à tarde, preferiu dar a entender que não iria discutir a transferência porque tem pessoas cuidando do assunto para ele. "Fico contente com a lembrança", admitiu, "mas tenho que estudar isso direito". Muricy reconheceu que "o futebol é muito dinâmico" e que "o amor e o ódio caminham próximos" para afirmar que "não adianta ser hipócrita e não reconhecer isso". As frases de Muricy podem ser propositadamente enigmáticas. Ele tem um jogo crucial nesta quarta-feira à noite e a divulgação de uma intenção explícita de sair poderia desmobilizar os jogadores do Internacional, que precisam se recuperar da má campanha no campeonato gaúcho com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, uma tarefa aparentemente fácil. Até uma derrota por 1 a 0 para o Chapadão serve para o time gaúcho. Os torcedores do Palmeiras que quiserem ver Muricy no comando do time devem torcer pela zebra no Beira-Rio. Se o Internacional deixar escapar a classificação, a quebra do contrato ficará fácil tanto para a diretoria do clube como para Muricy. Se ficar com a vaga, como é provável, a negociação será mais difícil, mas, pela nova postura de Muricy, estará aberta a partir da madrugada de quinta-feira.