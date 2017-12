Muricy muda esquema do São Caetano Técnico novo, esquema novo. Esta foi a principal novidade no São Caetano, nesta quarta-feira quando o técnico Muricy Ramalho assumiu, efetivamente, suas funções no lugar de Tite, demitido na segunda-feira. Sem cerimônia, o técnico testou o esquema 4-4-2, deixando de lado o já manjado 3-5-2 há muito tempo usado pelo Azulão. Do mesmo modo que promoveu a mudança, Muricy explicou as razões que o levaram a tomar esta medida logo de cara. "Esta é uma alternativa que posso usar. O time vem usando um esquema muito igual, então nós temos que tentar alguma outra coisa. Tenho que criar novas alternativas. Por ser o primeiro treino me agradou muito", afirmou, sem confirmar se usará o esquema na sua estréia, sábado em casa, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Em campo, os titulares venceram os reservas por 3 a 2, com gols de Warley, Anderson Lima e Somália. Anaílson e Fabrício Carvalho marcaram para os suplentes. O time titular formou com: Silvio Luiz; Anderson Lima, Gustavo, Dininho e Zé Carlos; Marcelo Mattos, Mineiro, Lúcio Flávio e Gilberto; Warley e Somália. O zagueiro Serginho, suspenso com três cartões amarelos, fica de fora. No meio campo, três volantes: Marcelo Mattos, Mineiro e Lúcio Flávio. A ausência sentida ficou por conta do atacante Marcinho que, com uma inflamação na coxa direita, é dúvida. Em seu lugar treinou Warley, enfim, recuperado de uma luxação no ombro.