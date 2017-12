Muricy muda esquema e time do São Caetano O estreante técnico Muricy Ramalho surpreendeu a todos no final da tarde ao confirmar a entrada do centroavante Fabrício Carvalho no ataque do São Caetano ao lado de Warley. Além disso, Marcinho voltará a atuar no meio campo, mas dentro do novo esquema tático, o 4-4-2, diante do Palmeiras, neste sábado, no estádio Anacleto Campanella. A expectativa inicial era de que o ataque tivesse Marcinho e Warley, recuperado de uma luxação no ombro desde a estréia do time quando venceu o Mogi Mirim, por 3 a 2. Fabrício, contratado no início da temporada, nunca teve uma seqüência de jogos e agora espera se firmar. "Não vou ficar fixo só na área, mas também pretendo abrir espaços para os outros jogadores, como o Warley e o Marcinho", prometeu o novo titular que colocou Somália na reserva. Além de mudar o esquema, Muricy Ramalho também fez novos titulares e reservas. Na defesa, Serginho cumpre suspensão automática por três cartões amarelos, abrindo espaço para a dupla de zagueiros com Dininho e Gustavo. Na lateral-esquerda Zé Carlos retoma a condição de titular no lugar de Triguinho. No meio campo, Marcelo Mattos ganhou a vaga de Fábio Santos e Lúcio Flávio deixou a camisa para Marcinho, recuado do ataque. "Vamos jogar mesmo no 4-4-2, que é um esquema mais simples e com menos variações", justificou Muricy Ramalho, que espera ganhar mais força no ataque. Ele mantém um homem de área, Fabrício Carvalho, e ganha velocidade com Warley. Além disso espera que Marcinho encoste nos atacantes e que os laterais tenham mais liberdade de atacar, uma vez que estarão bem protegidos pelos volantes. "É um desenho de jogo. Só espero que funcione bem na hora "h".